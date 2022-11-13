طفلة أخفت وجهها لسنوات بسبب وحمة سوداء والأطفال يطلقون عليها وصف 'الجنية'.. فيديو مؤثر

تناولت حلقة جديدة من برنامج "أحمر بالخط العريض"، قضية التنمر، وذلك من خلال استضافة الطفلة اللبنانية "مايا" التي عانت لسنوات بسبب وصفها بكلمات جارحة من جانب رفيقاتها وأخواتها، حتى أنها تركت مدرستها بسبب هذه الأوصاف.

وأوضحت الفتاة في الحلقة المذاعة على قناة LBCI Lebanon أنها ترى نفسها غير جميلة، وتركت مدرستها بسبب وصف رفيقاتها لها بأوصاف مثل "بشعة، شريرة، جنية، سوداء".

وأشارت، إلى أنها تغطي جانب وجهها الأيمن، وتعيش بنصف وجه فقط، قائلة: "مخبية شيء أسود، وحمة مغطية كل وجهي، أخبيها لأني بشعة ومشوهة".

وبكت الطفلة وهي تؤكد أنها لم تتلق الدعم من جانب أسرتها ولا معلمتها في المدرسة، عندما تشكو لهم التنمر عليها، وأنهم لم يتخذوا أي موقف مساند لها، وعندما يتنمر عليها زملائها وتشكو الأمر لمعلمتها لا تفعل شيء، ووالديها يقولا لها: "شو بدنا نسوي".

وفي نهاية الحلقة، عندما أزال مقدم البرنامج، مالك مكتبي، شعرها من على نصف وجهها الآخر، كشف عن وحمة كبيرة أسفل عينها اليمنى، وقال "مكتبي" لـ "مايا": "أنتي كتير حلوة".