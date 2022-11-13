هل تتذكرون الطفلة سحر بنت أبو حاتم في مسلسل باب الحارة؟ لن تصدقوا كيف أصبح حالها اليوم والمفاجأة في قرابتها من فريال أم لطفية (شاهد)

وحازت الفنانة وفاء موصللي شهرة واسعة من مسلسل باب الحارة، حيث جسدت شخصية “فريال” التي تثير المشاكل بين نساء الحارة وكانت الشخصية محرك للكثير من الأحداث الهامة.

وتداولت حسابات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابنة الفنانة وفاء موصللي نايا والتي أبهرت المتابعن بجمالها.

وشاركت نايا والدتها في مسلسل باب الحارة الجزء الثالث بشخصية الطفلة سحر ابنة أبو حاتم والتي أبعدتها والدتها عن الفن لتكمل دراستها الجامعية وها هي تعود للفن من جديد.

وشاركت نايا الأندلس، ابنة الفنانة السورية وفاء موصللي متابعيها على تطبيق انستغرام ببث مباشر عفوي، ردت خلالها على العديد من أسئلة المتابعين حول حياتها الشخصية والمهنية.

وكشفت الأندلس أنها تنوي الإقامة في تركيا وتحديداً في اسطنبول للعمل، حيث تزور المشاريع العمرانية وتقوم بشرح تفاصليها من الفكرة إلى الموقع وكل ما هو مرتبط بها.

وبعد تخيّرها في العيش بين مدينتي اسطنبول ودمشق، اختارت نايا الأخيرة قائلة: "من حيث قطع الكهرباء والسعادة أكيد الشام".

ونفت الشابة وجود أي نية لها في دراسة التمثيل في سوريا او تركيا والانضمام إلى الساحة الفنية، نافية مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "بروكار".

وتحدثت ايضا عن حياتها العاطفية، كاشفة أنها في الخامسة والعشرين من العمر وبأنها مرتبطة وليست عازباء كما يظن البعض دون الكشف عن هوية شريك حياتها، مشددة على أنها ضد فكرة العيش والمعاشرة مع قبل الزواج بشكل رسمي.