تعرف على أسوأ السيارات في العالم .. 3 أنواع إياك أن تشتريها ولو كانت بأرخص الأثمان

نظراً لأهمية السيارة في حياة الإنسان، سنكشف لكم في هذا المقال أسوأ 3 أنواع من السيارات إياك أن تشتريها ولو كانت بأرخص الأسعار.

3 أنواع من السيارات إياك أن تشتريها

منذ أن بدأ صنعها قبل أكثر من مائة عام فإن عالم السيارات في تطور مستمر حيث تشتهر مجموعة من الشركات الأوروبية والأميركية والآسيوية بإنتاج السيارات بأشكال ومواصفات متجددة باستمرار. وتقوم شركات السيارات بإنتاج عدة طرازات من السيارات حيث تهدف من أجل ذلك إلى الوصول إلى معظم الناس في العالم مهما كانت طبقتهم الاجتماعية إذ أنّ هناك السيارات المخصصة للمشاهير وأصحاب رؤوس الأموال وهناك السيارات المخصصة لأصحاب الطبقة المتوسطة وهناك سيارات مخصصة للأفراد الذين يقبعون في الطبقة الدنيا وهكذا. ومن أشهر الشركات العالمية المنتجة للسيارات هي شركة ميرسدس وفولكس واجن الألمانيتين وشركة تويوتا اليابانية وهونداي الكورية الجنوبية وفورد الأميركية ورينو الفرنسية وفيراراي الإيطالية وغيرها من الشركات الكثيرة الأخرى.

وتحرص كل شركة من تلك الشركات على تلبية طلب سوقها على الدوام وتوفير السيارات وفق لرغبات زبائنها حيث تقوم بتصميم السيارات وفق ما يريده ويرغب به هؤلاء الزبائن.

وتقوم شركات السيارات بإنتاج أشكال متعددة من السيارات حيث يبلغ ثمن كل سيارة منها سعر معين وذلك من أجل تلبية أذواق مختلف الطبقات الاجتماعية، لكن وبالرغم من الإنتاج الهائل للسيارات إلا إن هناك مجموعة من السيارات التي ينصح الخبراء بالابتعاد عنها وعدم شراؤها ولو حتى بالمجان ومن أشهر تلك الشركات ما يلي:

سيارة ريليانت روبن:

تعتبر سيارة ريليانت روبن في قائمة أعلى السيارات التي ينصح الخبراء بالابتعاد عنها حيث تحتوي هذه السيارة على ثلاث عجلات تؤدي إلى انقلابها بسهولة في المنعطفات بسبب احتوائها على عجلة واحدة في الجزء الأمامي.

سيارة فوردبينتو:

حين ظهور سيارة فورد بينتو لأول مرة كانت من أكثر السيارات مبيعا إلا أنه بعد ذلك بوقت قصير توقف الناس عن شرائها بسبب أنها كثيرة الحوادث حيث تسببت بموت ما لايقل عن 300 شخص في عام واحد ويقول الخبراء أن سبب الحوادث الكثيرة لهذه السيارات يأتي بسبب تصميمها الرديء.

سيارة ترابانت:

تعتبر سيارة ترابانت من السيارات الألمانية الأكثر شهرة في القرن الماضي بسبب تصميمها العصري وقت ذاك حيث كانت تحتوي على ألواح خشبية وألياف مدمجة من القطن والبلاستيك لكن أصبح هذا النوع من السيارات في الوقت الحالي مثارا للضحك والسخرية لذا ينصح عدم شراء هذا النوع من السيارات ولو حتى بالمجان.