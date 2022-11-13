بعد إعلان والدتها عودتها لحسام حبيب.. ابنة شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجميع بموقف صادم وغير متوقع!!

حيث نشرت نضال الأحمدية صورة لابنة شيرين عبد الوهاب عبر موقعها الجرس، وعلقت عليها قائلة:" هنا ابنة شيرين عادت لمنزل والدتها"، بعد أيام من مشاركة الطفلة فيديو لها مع والدها الملحن محمد مصطفى.

كما أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب ان الفنانة قررت التنازل عن قضيتها ضد شقيقها محمد عبدالوهاب ، مشيرا إلى أنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الجميع حسبما أبلغته منذ قليل.

وأضاف قنطوش في بيان رسمي سوف نتوجه اليوم للتنازل عن الدعوي القضائية التي قام برفعها ضد شقيقها والتي اتهمته فيها بالسب والقذف، وذلك رغبة منها في فتح صفحة جديدة مع الجميع.