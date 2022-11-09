تفاصيل تكشف لأول مره ..لن تتوقعوا السبب الذي جعل نور الشريف يتمنى ترك التمثيل قبل موته والعمل بهذه المهنة؟.. شريف خير الله يكشف السر المؤلم!

كشف الفنان شريف خير الله عن الفترة التي تعرض فيها لأزمة مالية بسبب قلة الأعمال المعروضة عليه، ما تسبب في بيع سيارته ومنزله.

وفكر في العمل كسائق تاكسي، مشيرا إلى أنه ليس الفنان الوحيد الذي تعرض لصعوبات كبيرة وفكر في ترك الفن والعمل بمهنة أخرى.

:

:

وقال شريف خير الله: شعرت بالحزن لأني لما اشتغل عشرين أو تلاتين سنة في مهنة وفجأة بلاقي نفسي براها حاجة صعبة جدا، ومر بيدي فنانين كبار مثل نور الشريف الله يرحمه، حكى لي بعضمة لسانه وقال لي يا شريف لقيت هجوم عليا من كل الإعلام بعد فيلم ناجي العلي ومش عارف ليه لدرجة أفكر أسيب الشغلانة واشتغل مراسلا في أي حتة، ووقتها كنت بصور معاه فيلم الرجل الآخر.

واستكمل شريف خير الله: لما فكرت اشتغل سواق تاكسي وأسيب الفن لأني ما عرفش غير الفن والسواقة، وبرفض الشفقة أنا فنان عندي شمخة وكرامة وإحساس بذاتي ما حبش أبان.