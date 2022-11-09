مشاجرة بين فاطمة رشدي وهذه الفنانة الشهيرة انتهت بتمزيق الملابس واستدعاء الشرطة.. والمفاجأة بأن السبب هو ما فعله الفنان يوسف وهبي؟!

تنشر العديد من الخلافات بين الفنانين بعضهم البعض، ومنها ما يكون خلف الكواليس وينتهي هناك، والبعض الآخر يصل إلى مراكز الشرطة وساحات القضاء.

ومن هذه الخلافات التي جمعت بين الفنانتين فاطمة رشدي وزينب صدقي، خلال عرض مسرحية «النسر الصغير»، على مسرح رمسيس، إذ صاح يوسف وهبي في وجه فاطمة رشدي لرفع صوتها لأن الجمهور لا يسمعها.

فاطمة سمعت أصواتًا نسائية تضحك من خلف الكواليس بينها صوت زينب صدقي، وبعد نزول الستارة توجهت رشدي إلى غرفة صدقي، وحصل عراك نسائي وتبادلت كلتهما فيه ألفاظ نابية ثم تطور الأمر إلى تمزيق الملابس وحضور الشرطة.

وقرر يوسف وهبي إزاء هذه الفضيحة فصل فاطمة رشدي نهائيًا من فرقة رمسيس، وفقًا لما نقلته مجلة «المصور» في العدد 1779.