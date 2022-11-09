الشحروره صباح أقسمت في ليلة الدخلة أن تتطلق من رشدي أباظة فورًا.. وعندما سألوها عن السبب كشفت للملأ وضعه الخاص الذي لا يعلم عنه أحد.. !!

تعتبر الفنانة صباح واحدة من أبرز الفنانين اللبنانين إلى جانب فيروز ووديع الصافي، امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000.

لكن اللافت في الأمر هو أنها احتفظت لسنوات بقصة زواج سري جمعها بالفنان المصري الكبير رشدي أباظة لمدة 24 ساعة فقطوفي حوار صحافي مثير كشفت الفنانة عن سبب طلبها الطلاق من رشدي ووضعه الخاص في هذه العلاقة.

وأكدت صباح في تصريحاتها بلهجة جريئة أنها طلبت الطلاق صباحية ليلة دخلتها بسبب "وضعه الخاص" وعدم صدقه في موضوع انفصاله عن زوجته السابقة.

وعن الفنانة فاسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي (10 نوفمبر 1927 - 26 نوفمبر 2014) مغنية وممثلة لبنانية اشتهرت فنياً باسم صباح