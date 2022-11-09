بابا طلع متجوز .. ماحقيقة زواج خالد مقداد للمرة الثانية يهز مواقع التواصل ويصدم عصومي ووليد! أول رد من زوجته مروة حماد!!

تصدر خالد مقداد مالك قنوات طيور الجنة مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أنباء عن زواج الأب للمرة الثانية.



وظهر خالد مقداد مع أسرته في فيديو حديث بعنوان "باب طلع متجوز" وهو يقرأ في ورقة حول زواجه للمرة الثانية على زوجته مروة حماد، ليحسم رسمياً حقيقة ما حدث.

ونفى مقداد أنه تزوج من جديد بينما ضحكت زوجته مروة حماد كثيراً عندما قرأ في الورقة بأنه تزوج من أخرى.



كما حسم نجله الوليد ارتزاقه بمولوده الأول كما أيع في وسائل التواصل مؤكداً أن زوجته غير حامل.



وخالد مقداد هو مؤسس ومالك قناة طيور الجنة ولد في الواحد من شهر يناير عام 1972 في الكويت، واسمه بالكامل خالد عبدالله جبريل مقداد، ويحمل الجنسية الأردنية وهو من أصول فلسطينية، وعمره الآن خمسون عامًا.