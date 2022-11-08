الأمير هاري يثير الرعب في العائلة الملكية والكل داخل القصر مصدوم.. ماذا حدث؟!

اثار الأمير هاري الجدل بعد انتشار انباء تؤكد استمراره في تدوين كتابه، وفضح وانتقاد كل شي داخل النظام الملكي البريطاني، والذي سيتم اصداره عما قريب.

وهناك أنباء جديدة تؤكد مخاوف العائلة المالكة البرطانية من الكتاب الذي يقوم بإعداده الأمير هاري، والذي يحمل اسم Spare.

ووفقا لتقرير جديد نشرها موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن إن اسم كتاب الأمير هاري الجديد هو Spare والذي يعني الإضافي، أو الابن الإضافي، حيث وصفه البعض بالاسم المثير للجدل، وسط ترقب كبير من الجماهير حول العالم لقراءة محتوى الكتاب ومعرفة ما سوف يقدمه الأمير هاري وما سوف يفصح عنه.

وعلى عكس التقارير السابقة التي أكدت على أن الأمير هاري سوف يتجنب في كتابة انتقاد العائلة المالكة، ولن يتحدث عن ما حدث معه وزوجته ميغان أثناء إقامتهم في القصر المالكي، حيث أكد على احترامه وتقديره لعائلته وذكرى جدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، ومحاولة منه لتقليل الخلاف بينه وبين والده الملك تشارلز الثالث، وشقيقه الأمير وليام، ولكن يظهر من مخاوف العائلة المالكة أن محتوى الكتاب سوف يكون صادماً.

وحتى هذه اللحظة لم يفصح الأمير هاري عن المحتوى الخاص بالكتاب، ولم يتم إبلاغ العائلة المالكة عن المحتوى أو عن اسم الكتاب، ولكن يتوقع الكثير مع التجارب التي تحدثت عنها ميغان ماركل أثناء لقائها مع الإعلامية أوبرا، عن معاملة العائلة المالكة لها أثناء تواجدها في القصر وعن المرحلة الصعبة التي مرت بالأمير هاري خلال مرحلة الطفولة وخلال حضوره جنازة والداته والمشي خلف النعش، وهي التجربة التي قال عنها " تجربة لا يجب أن يمر بها أي طفل".

حيث يكشف الكتاب عن الفرد الذي تحدث عن لون بشرة الطفل أرتشي طفل الأمير هاري، ويسلط الضوء على العلاقة التي توترت بين الأمير هاري وشقيقه ووالده، حيث أعلنت التقارير الصحفية أن العائلة المالكة على أهبة الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة تضمن الكتاب أي محتوى مخالف أو مسيء يضر بسمعة العائلة المالكة.

وقد أعلنت دار النشر الشهيرة Penguin Random House، إن كتاب الأمير هاري الجديد والذي يسرد بتفاصيل مراحل حياة الأمير هاري داخل القصر الملكي وخارجه، والذي يحمل اسم Spare، ونسخته الإسبانية En La Sombra والتي تعنى الظل، المكون من 416 صفحة، سوف يصدر في يوم 10 يناير 2023، حيث يتم توفير نسخة بصوتية بصوت الأمير هاري. ولشراء الكتاب بسعر 28 جنيهاً إسترلينياً.