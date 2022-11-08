المحكمة تفصل بين الفنان رشوان توفيق وابنته والجمهور مصدوم.. لن تصدقوا لمن تم الحكم!!

بعد أشهر من النزاعات، فصلت محكمة جنوب القاهرة، ظهر اليوم الإثنين، بين الفنان رشوان توفيق وابنته في الدعوى المرفوعة ضد الفنان.

وقد قررت المحكمة عدم قبول استئناف ابنة

الفنان رشوان توفيق، على رفض دعواها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، كما أيدت المحكمة، حكم أول درجة برفض دعوى إلغاء التوكيلين.

يأتي ذلك بعدما قضت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، شهر فبراير الماضي، برفض الدعوى المقامة من ابنة رشوان توفيق والتى تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها وإلزامها بالمصاريف، ورد مبلغ 894 ألف جنيه.



وقال محامي رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه.



وأوضح قائلا: الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة.