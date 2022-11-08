لم يتحمل ما شاهده فطلقها فوراً.. تم الكشف أخيراً عن سبب طلاق آيتن عامر من زوجها.. لـن تصـدقوا ما فعلته!!

فضلت الفنانة آيتن عامر، تجاهل أخبار انفصالها من زوجها محمد عز العرب وفي منشور غير متوقع نشرت عبر «ستوري انستجرام فيديو» مكتوب عليه في محكمة الله نلتقي،

وكتبت عليه انا بقول درر والله.كشفت الفنانة وفاء عامر تفاصيل جديدة عن طلاق شقيقتها الفنانة آيتن عامر في أحدث لقاء تلفزيوني لها.

وأكّدت الفنانة خلال مشاركتها في برنامج "البخت"، المذاع على فضائية أن طليق شقيقتها "شخص طيب" وانها"مش هجاوب وكل شيء نصيب"

وعن وجود فرصة لعودة شقيقتها آيتن عامر لطليقها مرة أخرى، قالت الفنانة وفاء عامر "الشمس": "آيتن ومحمد عز لا يعطيان فرصة لأحد بالتدخل بينهما".

وأثارت حلقة أيتن عامر وشقيقتها وفاء عامر الكثير من ردود الفعل على السوشيال ميديا، والتي شهدت خلافاً واضحاً وانتقاداً كبيراً من أيتن عامر لشقيقتها وفاء على إثر الحديث عن الخيانة الزوجية.

وانتقدت أيتن شقيقتها الكبرى وفاء عامر على ذِكر الخيانات الزوجية، حيث كان لوفاء عامر رأي مختلف صَرّحت به مع عمرو أديب في برنامجه الحكاية، وكذلك مع لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة،

حيث قالت إنّها ليست مع ما صَرّحت به وفاء مؤخراً. وقالت أيتن إنّ ما فَعَلَته وفاء خطأ كبير؛ حيث يفتح الباب أمام الخيانات الزوجية، كما أنّه يُعطِي مُبَرّراً لخيانة الأزواج لزوجاتهم بدعوى أنهن لم يهتممن بأزواجهن.

وأضافت أيتن في انتقادها لشقيقتها وفاء، أنّ (وفاء) تحب زوجها زيادة «على اللزوم»، وعندها الحياة الزوجية مقدسة، مع أنّه من الممكن أن يخطئ ولابد من المحاسبة مهما كان قربها وحبها له،

لأنّ هذا مدعاة لمشاكل أكبر قد تفتح الباب على مصراعيه لتبرير سوء معاملة الزوج للزوجة.كانت أكدت مصادر مقربة من أيتن عامر أنّها انفصلت عن زوجها محمد عز العرب،

حيث تَمّ الطلاق خلال الساعات الماضية في هدوء، وذلك بعد 7 سنوات من الزواج، نتج عنها ابناهما يوسف وأيتن.

وبعد اعلان الطلاق خرجت بعض الروايات المتضاربة كان بينها أن خلافات اندلعت بين ايتن وزوجها بعد عرض الحلقة، حيث رأى أن وفاء لم تخجل من التعبير عن احترامها الكبير لزوجها بعكس ايتن، ثم تطور الجدل بينهما ليصبح خلافاً قبل أن يحدث الطلاق.

وتظل هذه الرواية مجرد تكهنات خاصة وأن الطلاق تم بهدء ودون ابداء أسباب حتى الان بشكل رسمي.