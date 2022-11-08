بعد تداول هذه الصورة وبرفقتها حسام حبيب!! شيرين عبدالوهاب تتخذ أول إجراء لسجن شقيقها وتطرد مدير أعمالها !!

كشف محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ياسر قنطوش عن بيان يكشف فيه الحقيقة نقلاً عن شيرين عبد الوهاب.

ونفي ياسر ما جاء علي لسان مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق المدعو "ميمي فؤاد" الذي تم إنهاء عمله؛ لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة، مشيرا بأن شيرين تؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة، وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب وبعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها.

وتابع "ياسر"، بأنه كان يستخدم سلاحًا في مواجهتها لارهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص أصدقاءه، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانه له إتهام صريح بذلك بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية، تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت علي لسانه مع الإعلامي عمرو أديب وتعلن الفنانه أنها لن تتوانى لحظه عن مقضاة أي شخص كائنا من كان يسىء لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري.

وأضاف "ياسر"، بأنه سوف يتم استعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث أن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها، وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركة أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية.

واختتم"ياسر"، بأن شيرين تؤكد بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سياراته، وتوجهت إلى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك.