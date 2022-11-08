لاتتزوج من أجل الأطفال.. الاعلامية ياسمين عز تتصدر محركات البحث والسبب تصريحاتها الجريئة عن الزواج!!

مازالت الاعلامية المصرية ياسمين عز تقوم بتوجيه الرسائل والنصائح المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، وإن كانت أفكارها وآراؤها تلقى ردود فعل متباينة بين المؤيدة والرافضة.

واخر نصائح ياسمين عز عن الزواج، جعلها تتصدر محركات البحث، حيث وجهت عز رسالتها هذه المرة إلى المقبلين على الزواج.

وقالت عز في رسالة مقتبسة سردتها في برنامجها التلفزيوني: ”لا تتزوج من أجل الأطفال، لأنك لن تنجب أحد الصحابة، ولا تتزوج من أجل إكمال نصف الدين، لأنك غالبا لم تكمل النصف الأول، ولا تتزوج من أجل الشهوة، لأنك ستشعر بالملل يوما ما، ولا تتزوج من أجل أن القطار سيمر، لأنه يوجد قطار آخر في طريقه إلي“.

وأضافت: ”لا تتزوج من أجل عائلتك لأنها لن تدوم أبدا، ولا تتزوج من أجل المجتمع، لأنهم لن يدفعوا تكاليف الزواج بالنيابة عنك، تزوج لأنك تريد شريك حياة“.

وختمت الإعلامية المصرية حديثها قائلة: ”المحاكم سئمت من قضايا الطلاق، والآباء سئموا من شكاوى الأبناء، والأبناء تشتتوا بين الآباء، المجتمع ليس بحاجة لإنجاب جيل أحمق بسبب سوء اختيار أو سوء تربية أو انعدام الأخلاق“.