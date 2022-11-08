استبدلت اسم الترك بلقب جديد.. دنيا بطمة تحرق قلب محمد الترك وتغير نسب بناته والاخير يصدمها بهذا الرد المزلزل !

قام المنتج البحريني محمد الترك بالرد على زوجته السابقة دنيا بطمة بعد أن قامت باستبدال لقب الترك.

وكانت بطمة قد اثارت الجدل باستبدال الاسم العائلي “الترك” لابنتيها وعوضته بغزل ليلى روز بطمة متجاهلة اسم الترك، كرد منها على تهديدات زوجها.

وكان رد الترك من خلال نشر صورة تجمعه بابنتيه ليلى روز وغزل، من طليقته الفنانة دنيا بطمة.

وكتب الترك تعليقاً على الصورة: “حرمتوني هالضحكة الله يحرم لكم العزيز عليكم”، في إشارة إلى طليقته وعائلتها. وأضاف: “حسبي الله ونعم الوكيل ووكّلت أمري لله أبي بناتي”.

من جهةٍ أخرى، ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مع ابنتها باللباس الأمازيغي على المسرح، ما فاجأ الجميع بهذه الخطوة التي قامت بها.

وفازت غزل الترك، ابنة الفنانة دنيا بطمة، بلقب ”ميني ميس الحناء“، في مسابقة جرت في مدينة أكادير المغربية لاختيار ملكة جمال في فئة الأطفال، تزامنا مع احتفالات مختلف دول العالم بيوم المرأة الدولي.

وظهرت دنيا وابنتها غزل وهما ترتديان اللباس الأمازيغي التقليدي، خلال حفل تتويج الأخيرة الذي نظمته جمعية أمود الخير ورابطة الصحافيين الرياضيين بمناسبة يوم المرأة العالمي بمدينة أكادير.

وأعربت دنيا بطمة عن سعادتها بفوز ابنتها بهذا اللقب، حيث نشرت عبر حسابها في إنستغرام، مقطع فيديو يوثق تلك اللحظات السعيدة، علّقت عليها بالقول ”كل الاحترام والتقدير للجميع على هذا التكريم“.