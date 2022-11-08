توقعات حلمي بكر وتنبؤاته عن علاقة شيرين وحسام حبيب تحققت بحذافيرها!! ما حدث بعد خروجها من المستشفى أكد هذا الأمر!!

انصدم الجمهور مجدداً بعد اعادة تداول تصريحات سابقة لحلمي بكر، حيث تنبأ بكل ما انكشف حاليا من أمور عن حياة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وقد أكد أنهم يلتقوا سريا دون علم أحد وبأن تصالحهم قريب وهذا ماحدث حرفيا بداية من بيان التصالح الذي صدر ونهاية ب اخر تصريحات لحسام حبيب.

وتناقلت مواقع اخبارية أن شيرين التقت فعليا بحسام حبيب في شقة التجمع الخامس بعد خروجها من المستشفى، في ظل تكتم تمام وعدم رد على هذه الانباء، مما يؤكد صحته.

وواصل الموسيقار المصري حلمي بكر هجومه على النجمة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب، مؤكدا أنهما لم ينفصلا، وأن ما يحدث بينهما من مشاكل وأزمات كان آخرها الدعوى التي تقدم بها المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين للنائب العام، ضد حبيب بسبب أغنية ”غاب الفرح“.

ورأى حلمي بكر (84) سنة، الذي قدّم نحو 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية وعلي الحجار وغيرهم، كما قدّم 48 مسرحية غنائية أشهرها ”سيدتي الجميلة“ و“حواديت“ أن عودة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل لا تُحتسب عودة حقيقية؛ نظرا للمشاكل التي رافقتها.

وقال الملحن المصري في تصريحات إعلامية تناقلتها وسائل إعلام محلية وعربية خلال الايام القليلة الماضية، ”عودة شيرين عبد الوهاب بالألفاظ والمشاكل العائلية متبقاش عودة حقيقية، ولازم ترمي كل حياتها ورا ظهرها ووشها يبقى للفن، لأن هي بتضيع اسمها بالمشاكل“.

وأضاف حلمي بكر الذي سبق له أن أثار الجدل بتصريحاته حول علاقة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب وتأكيده أنهما لم ينفصلا ”أنا عارف من الأول إن هي وحسام حبيب متطلقوش وكلامي كان صح وقلت إنها كانت حامل، ودلوقتي هيقعدوا يردوا على بعض وهيتصالحوا قريب لأن دا لعب عيال“.