طرد إلهام شاهين من كواليس هذا المسلسل يهز مواقع التواصل الإجتماعي والسبب وفاء عامر !! إهانة قاسية !

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء تفيد بقيام صناع مسلسل "حضرة العمدة" بالاستغناء عن خدمات الفنانة إلهام شاهين واستبدالها بفنانة أخرى.

وتضاربت الأنباء بشأن الاستغناء عنها فقالت رواية أن طاقم العمل استغنى عنها بينما قالت رواية أخرى أنها هي من اعتذرت عن العمل، وذلك قبل ساعات من بدء التصوير، مؤكدةً أن سبب اعتذارها هو عدم اكتمال السيناريو حتى الآن، حيث أرسلت الشركة المنتجة إليها أربع حلقات فقط من المسلسل.

وعلمت "لها" من مصادرها الخاصة أن صنّاع العمل تواصلوا بشكل سريع مع الفنانة وفاء عامر، التي قبلت المشاركة في المسلسل، وتدخل كواليس العمل لبدء التصوير.

"حضرة العمدة" من بطولة: سميحة أيوب، بسمة، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمود عبدالمغني، نهلة سلامة، وآخرين، وهو تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

يُذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني الماضى 2022 من خلال مسلسل "بطلوع الروح"، والذي شاركها بطولته: منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، وهاجر السراج، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وحصدت إلهام عن المسلسل جائزة تميز عن دورها فيه، كما نال العمل جائزة أفضل مسلسل عربي، وذلك من مهرجان "الموريكس دور" بدورته الـ 22.