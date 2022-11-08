ما فعلوه بشكلها صادم لا يتقبله عقل.. هيفاء وهبي تشتط غضباً وتهاجم هؤلاء!!

عبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن غضبها الشديد من استمرار حملة التنمر عليها بعد ظهورها في حفلها الأخير بموسم الرياض، بصورة التقطت لها من زاوية غير مناسبة وبإضاءة خافتة في المؤتمر الصحفي قبل الحفل.

ووجهت وهبي رسالة شديدة اللهجة عبر الستوري بحسابها في انستغرام، وقالت: ”شو ما بتقدروا تعملوا اعملوا أكتر، أوحش من هيك بعد ما خلق، واللي انتوا عاملينه فيّ وفي ملامحي هو شبه نفسياتكم، هيدا لون الحقد اللي فيكم، هيدي ملامح الشياطين الي جواتكم مش ناقص غير تطلعولي أنياب، حملة تشويه فاشلة“.

وأضافت: ”وإن كان بتعبر عن شي فهي تعبير عن أنكم ما شفتوا بحياتكم نقطة احترام من أول من صور ولعب بخلقتي والباقي إنتوا عارفينه – وبالآخر بيجيك واحد بيقلك مين ديه؟ هي ديه حقيقتها؟ ديه يا دكر اللي انت وغيرك بيتاكلوا عيش لما تجيبوا سيرتها وللبقية تتمة“.