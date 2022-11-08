شاهدوا شبيه عادل إمام.. أين اختفى هذا النجم الشهير وكيـف أصـبح شكله اليوم وهكذا تورط الزعيم فـي قضية اختفائه!!

فنان لم يترك بصمة في عالم الفن حيث فضل أن يكون صورة لأصل موجود بالفعل.إنه الفنان نصر حماد والملقب بشبيه عادل إمام فعندما تراه للوهلة الأولي تتذكر حركات وكلام

وحتي تسريحة شعر الزعيم .ظل حماد يقلد الزعيم حتي اختفي فجأة دون سابق إنذار ومن خلال هذا التقرير نكشف أين ولماذا اختفي شبيه عادل إمام.

ولد نصر حماد في 25 أكتوبر 1958، وأكتشف أنه يشبه عادل إمام فاستغل الفرصة لدخول مجال التمثيل، حيث شارك في عام 1981 في فيلم "القرش" مع نادية الجندي وحسين فهمي وشويكار،

ثم "وقيدت ضد مجهول" لمحمود ياسين وعزت العلايلي، و"ريا وسكينة" لشريهان ويونس شلبي، قبل أن يظهر في فوازير "عمو فؤاد ويا الأجداد"، و"الفرن".



بدأ المشاركة في عدة عروض مسرحية، كان أشهرهم "هالة حبيبتي" مع فؤاد المهندس، و"البلدوزر" مع محمد نجم، و"عبده يتحدى رامبو" ، ومن هذه الأعمال بدأ في اكتسابه صيتًا وشهرة، ليس لأدائه الفني، بل لوجه الشبه بينه وبين عادل إمام.



استمر "نصر" في التمثيل حتى نهاية التسعينيات، إلى أن كان آخر عمل له مسرحية "زيزو وميزو والكنز" عام 1999، بعدها انقطع عن المشاركة في الأعمال الفنية المصرية، وأشيع وقتها أن المتسبب في الأمر هو عادل إمام نفسه،

من خلال تدخله وحث المنتجين على عدم الاستعانة به، ومنحه مبلغ للبعد عن مصر حتي لا يتشبع الجمهور من شخصية عادل إمام في كل الأعمال ويشعرون بملل، وتنطفئ من حوله الأضواء.

اتجه "نصر" للمشاركة في الأعمال الخليجية بداية من عام 2000، متنقلاً بين دول الإمارات وقطر والكويت، وجسد شخصيات لها مساحات كبيرة، خاصة في الأعمال المسرحية والمسلسلات.



يحاول دائما الإبتعاد عن الإجابة عن سبب بعده عن مصر واتجاهه للخليج، وعلاقته بالزعيم عادل إمام حيث أنه عند ا ستضافته في إحدي البرامج قال "والله يعني أقولك الحاجة.. المسألة أنا يعني..

هقول إيه مانا معرفش أقول حاجة في الموضوع ده بالتحديد.. أنا كويس وكله كويس وأنا ماليش يد في حاجة.. وكل شئ بيحصل للبني آدم من عند الله"، وبعد فترة قال:

"أستاذ عادل إمام أنا أحبه وهو يعلم إني أحبه.. أحبه من قلبي"، ليختم حديثه: "أنا ماحبش اتكلم على حد، ولا حد يتكلم عليا"