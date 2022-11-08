صورة نادرة للفنان محمد عوض مع زوجته الضخمة التي توفت قهراً بعده بـ 40 يوما من شدة حزنها عليه.. بدا صغيراً جدا بجانبها!!

تداولت حسابات إخبارية مهتمة بأخبار الفن صورة نادرة للفنان محمد عوض بجانب زوجته قوت القلوب من احدى الحفلات.



وظهرت زوجته بملامح جامدة وبدت كأنها تكبره في السن رغم انها كانت زميلته في معهد الفنون المسرحية.

حيث تزوج الفنان محمد عوض من صديقته بمعهد الفنون المسرحية قوت القلوب عبدالوهاب، وعاشت معه حياة مليئة بالحب والفن، ورحلت بعد وفاته بـ40 يومًا متأثرة بحزنها عليه.



ويعتبر الفنان الراحل محمد عوض، الذي اشتهر عوض بتقديم الأفلام الكوميدية، اسمه الحقيقي محمد محمد عوض يوسف، حيث ولد في 12 يونيو 1932 القاهرة، حصل على ليسانس آداب جامعة عين شمس عام 1957 وعلى دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.

وكانت بدايته الحقيقية في مسرح الجامعة، فبعد التحاقه في جامعة عين شمس بكلية الآداب قسم الفلسفة قام بإنشاء فرقة تمثيل، وكان يقوم بإعادة تقديم مسرحيات الريحاني، فقد أحب مسرحيات نجيب الريحاني كثيرا،

فكان يقوم باستدعاء أحد أبطال مسرحيات الريحاني للتمثيل معهم بالجامعة أو لمشاهدة مسرحياته، ومن ثم بعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية لتكون بداية نجاحاته وشهرته.