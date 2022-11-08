جريمة شنيعة تقشعر الابدان... زوجة عراقية فائقة الجمال ضبطت زوجها يخونها مع امرأة ثانية فانتقمت منه بطريقة وحشية وبدون اي شفقة أو رحمة!!

أقدمت امرأة عراقية على قتل زوجها رمياً بالرصاص في محافظة النجف وأشارت مديرية شرطة النجف، في بيان، أن جريمة القتل وقعت بمنطقة الجمعيات بمحافظة النجف،

ونفذتها امرأة بحق زوجها الضحية".وأوضح البيان، أنه "وبعد التحقيقات الأولية اعترفت الزوجة بجريمة قتل زوجها رمياً بالرصاص، معللة ذلك لارتباطه بامرأة ثانية تحمل جنسية دولة عربية مجاورة".

يأتي ذلك بعد ساعات على جريمة مماثلة كشفت عنها السلطات الأمنية في أربيل بإقليم كردستان، لامرأة قتلت زوجها ضرباً بمطرقة حديدية ومن ثم قامت بإحراق جثته.

ويسجل العراق منذ سنوات جرائم قتل جنائية بينها حوادث عائلية، يرجعها بعض الخبراء إلى الفقر والبطالة واضطراب الأوضاع العامة في البلاد.