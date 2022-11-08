ستصدمكم نصيحة والدة الفنانة سهير رمزي التي جعلتها تتزوج أكثر من عشر مرات!!.. كلمات غير متوقعة قلبت مقاييس حياتها رأسا على عقب!

تمتعت سهير رمزي بجمال لافت وأنوثة طاغية جعلتها محط أنظار الكثير من الرجال فضربت رقما قياسيا في عدد زيجاتها التي بلغت عشرة زيجات، و للأمهات تأثير مباشر على عقول بناتهن، فنصيحة واحدة صادقة أو خاطئة تقلب مقاييس الحياة رأًسا على عقب.

سهير رمزي، قالت إن والدتها الفنانة درية أحمد قالت لها ذات يوم: "لا تثقي بالرجال".. فماذا كانت النتيجة؟.. سهير رمزي تزوجت كثيرا وكان من بين هذه الزيجات رجال من خارج مصر.

وكان أول أزواجها الفنان إبراهيم خان الذي عاش معها عاماً رغم أن والدتها الفنانة درية أحمد نفت ذلك بشدة، كما تزوجت الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي اشتهر بزيجاته المتعددة من الفنانات وظل معها لعام وانفصلت عنه لتتزوج الحاج سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي ثم رجل الأعمال الخليجي محمد الملا بعد طلاقه من نجوى فؤاد وقد عاشت معه خمسة أشهر فقط.

تزوجت أيضاً الملحن حلمي بكر الذي منحها العصمة لتضمن حقوقها، لكنها لم تستمر معه طويلاً حيث كان السبب وراء طلاقهما تمسكها بعملها في مجال التمثيل بعد زواج استمر لأربع سنوات، وتزوجت بعده الممثل محمود قابيل وبعد انفصالها عنه تزوجت من رجل الأعمال السوري زكريا بكار .

وعادت بعدها الارتباط بسيد متولي رئيس النادي المصري البورسعيدي ولكنها لم تستمر معه طويلاً.

كما تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي بعد انفصاله عن زوجته وأم ابنه سمية الألفي ثم اعتزلت الفن إذ أعلنت مرة خطبتها للفنان عمر الشريف ولم تتزوجه، ثم خطبتها لنقيب السينمائيين يوسف شعبان لكنها لم تتزوجه.