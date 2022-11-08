تطورات صادمة وجديدة.. هل الفنّانة شيرين بجانب حسام حبيب في فيلا التجمع الخامس والجمهور مصـدوم.. شاهـدوا كيف حـاولت التخفي!!

انصدم الجمهور بعد أن كشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أول مكان توجهت إليه عقب مغادرتها المستشفى النفسي.



واضاف المصدر، أنها ذهبت إلى فيلا في حي التجمع الخامس، وهي المملوكة لأحد الأصدقاء المشتركين لها ولطليقها المطرب حسام حبيب.

وكانت قد انتشرت صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب وهي بجانب حسام حبيب محاولة اخفاء وجهها عن الجمهور، كان قد نشرها الناقد خالد فرج مؤكدا أنها من التجمع الخامس حسب شهود عيان.



وكشف المصدر، مفاجأة مدوية وهي أن شيرين عبد الوهاب لم تلتق حتى الآن بوالدتها وشقيقها واكتفت بمهاتفة ابنتيها هنا ومريم، على أنه من يتولى رعاية ابنتها خلال الفترة الأخيرة والدهما محمد مصطفى.