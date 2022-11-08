الكاميرا تدخل اخيراً قصر محمد الترك التي تعيش فيه حلا حياة الاميرات.. منظره من الخارج يسرق الأنظار!

أعادت حسابات إخبارية على مواقع التواصل نشر الصور التي قامت حلا الترك بنشرها عندما سمح لها القضاء بالإختيار بين أحد والديها للإقامة معه بعد بلوغها السن القانوني حتى سارعت الى الإنتقال من حضانة والدتها منى السابر الى عهدة والدها والسكن معه في الفيلا الفخمة التي يمتلكها.

حيث لم تتردد حلا الترك بنشر صورا من فيلا والدها الفخمة أن ذاك بعد انتقالها للعيش فيها، والتقطت صورا لها وهي بكامل أناقتها من داخل الفيلا.

وبدا المنزل بديكور فخم جدا، كما ظهرت بصور من خارج فناء فيلا والدها، ما دفع الجمهور الى اتهامها بالإنجراف وراء المظاهر والأموال مقابل حنان والدتها.