مكون سحري خارق وجبار يغنيك عن المنشطات ويعطيك قوة الجبال ..النتيجة ستدهشك!!

تشير دراسة عام 2008 نشرت في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition من قبل الباحثين في جامعة كورنيل إلى أنه يمكن تلبية أكثر من 15% من الاحتياجات اليومية للمعادن الأساسية مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم عن طريق تناول 100 جرام، أو حوالي 4 تمرات منزوعة النوى يوميا.

1.مصدر جيد للطاقة

يتناول الكثيرون حول العالم التمر كوجبة خفيفة بعد الظهر إثر شعورهم بالخمول حيث يساعدهم على الفور في رفع مستويات الطاقة.

2.يعزز صحة الدماغ

يحمي التمر، بحسب دراسات، من الإجهاد التأكسدي والتهابات الدماغ، وتساعد المركبات الموجودة فيه مثل الفينول والأنثوسيانين وحمض الفيروليك وحمض البروتوكاتيكويك، على إبطاء تطور مرض الزهايمر والخرف.

3.يحد من الإمساك ويقلل الاضطرابات المعوية

في الطب التونسي التقليدي، يستخدم التمر في علاج الإمساك. توفر حصة 100 جرام من التمر 6.7 جرام من الألياف الغذائية. تعزز الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في التمر عملية الهضم الصحية عن طريق زيادة حجم البراز وقد تساعد أيضا في تخفيف أعراض الإمساك.

4.يعالج فقر الدم

يمكن أن يكون التمر مصدرا جيدا للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الحديد، الذي يؤدي نقصه إلى الإصابة بفقر الدم ومن بين أعراضه صعوبة التنفس والدوخة والإرهاق وهشاشة الأظافر.

5.يعالج أمراض القلب

دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية إلى أن تناول التمر كان فعالا في خفض مستويات الدهون الثلاثية وكذلك في تقليل الإجهاد التأكسدي ويعتبر كلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين.

6.يعالج الضعف الذكوري

هناك العديد من الفوائد التي تدخرها التمور للرجال. وفي عام 2006، كشفت دراسة أجريت على الحيوانات عن تأثير حبوب لقاح النخيل وزيتها على الأداء للرجل، حيث أفادت أن المستويات العالية من مكونات الاستراديول والفلافونويد في التمر تساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية وحركتها. تشير دراسة أخرى أجريت في الهند إلى أن حبوب لقاح النخيل ربما استخدمت لعلاج عقم الذكور في الطب التقليدي.