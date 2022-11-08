بعد خروجها من المصحة!!.. تسريب صادم يكشف طبيعة العلاقة بين شيرين وشقيقها!

علمت مصادر بـ أن هناك محاولات للصلح بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد عبد الوهاب يقودها مطرب شهير صديق للطرفين منذ سنوات من أجل إنهاء الأزمة التي حدثت بينهما منذ أن أدخل محمد أخته شيرين الى مصحة نفسية من أجل العلاج من إدمان المواد المخدرة.

كما علمت المصادر أن الفنان الشهير، الذي فضّل أن يكون دوره بعيداً عن الأضواء، قد أجرى اتصالاً بشيرين من أجل الاطمئنان عليها والاتفاق على موعد لزيارتها لحلّ تلك الأزمة نهائياً حتى لا تتصاعد وتيرة الأحداث مرة أخرى وتنكشف للجمهور عبر وسائل الاعلام مثلما حدث في الفترة الماضية.

شيرين عبد الوهاب منذ خروجها من المصحة النفسية تمكث في منزلها الجديد الذي اشترته قبل فترة قصيرة، ولا تلتقي إلا بعدد من الأشخاص المقرّبين منها.