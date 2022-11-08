بحفل زفاف أسطوري .. ماحقيقة زواج أحمد مكي من بطلة مسلسل "الاختيار" يحرق السوشيال ميديا!! أول الصور من ليلة العمر!!

اشتعلت مواقع التواصل بأنباء زفاف النجم أحمد مكي من إحدى أبطال مسلسل الاختيار بعد ضجة طلاقه التي أثيرت مؤخراً.



وتبادل ناشطون صوراً لأحمد مكي ببدلة زفاف وقيل أنها من حفل زفافه على الممثلة أسماء أبو اليزيد.وبعد تدقيق أحداث نت في الصور تبين أنها صور من المسلسل ذاته،

حيث أنه تزوجها في المسلسل، لكن مكي بالفعل يعيش قصة حب جديدة دون الكشف عن هوية حبيبته.



ومؤخراً أصبح اسم النجم أحمد مكي في صدارة محركات البحث بعد طلاقه رسمياً من زوجته وأم ولده أدهم.



وكشفت تقارير صحفية بأن الطلاق تم في هدوء خلال الفترة الماضية وأن مكي حافظ على سرية الخبر من أجل عدم إثارة الجدل.