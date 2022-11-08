ليس شقيقه رامي.. تربي مقابر هيثم أحمد زكي يكشف هوية الشخص الذي لم يتوقف عن زيارة القبر يومياً طيلة الـ 3 السنوات!! هويته ستصدمكم .!! (فيديو)

رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 7 نوفمبر، الفنان هيثم أحمد زكي، حيث تعد الذكرى الثالثة لوفاته، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا، مازال خالدًا في أذهان محبيه حتى الآن.



وقال حسين حسن، تربي مقابر الفنان أحمد زكي، ونجله الفنان هيثم زكي، لـ القاهرة 24، إنه لا يقوم أحد بزيارته من داخل الوسط، الفني، مؤكدا: كان الأول ناس كتير كانت بتيجي تزوره وفي ناس كانت عايزة تعمل شو،

ولما ربنا كرمهم محدش بقى يشوفهم.وأضاف حسن: هناك أشخاص من الفانز يحرصوا على السؤال عليه دائما وهم أستاذ باسم من الكويت والأستاذة هبة بيجولوا دايمًا لكن حد تاني محدش بييجي،

وأستاذ باسم كان بيطلب مني أصور له القبر وابعتهوله، هو حد محترم كتر ألف خيره، وكان بييجي ناس من الأرياف تزوره كل يوم جمعة.



وعن زيارة شقيقه رامي أحمد زكي، قال حسين حسن: كان رامي أخوه بييجي يزوره حوالي تلت أربع مرات وفي كل مرة كان بيبقى منهار، كان صعبان عليه، لكن حاليًا مش بييجي تقريبا سافر.



كما وجه حسن رسالة لمحبي الفنان أحمد زكي ونجله هيثم أحمد زكي قائلًا: ياريت الناس متنساش أحمد زكي وابنه هيثم زكي، هما عالم في الفن مينفعش تتنسي وهما في قلبنا طول الوقت.



واختتم حديثه قائلًا: مقدرش أقول لحد ييجي يزوره لأن الله أعلم بظروف الناس والدنيا بقت شغلاهم ومبقاش في وقت عند حد.