تطور خطير وجديد في الاحداث.. الاحزان تزداد بقوة على محمد الترك وهذه المرة من بناته.. مافعلته دنيا بطمة أصبح حديث الجمهور.!

اثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل بعد أن قامت باستبدال الاسم العائلي الترك لابنتيها وعوضته بغزل ليلى روز بطمة متجاهلة اسم الترك، كرد منها على تهديدات زوجها،

وذلك في حساب ابنتها غزل الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”وفي تطور جديد للأحداث، وبعد أن انتشر الخبر سريعا عند الجمهور، قام المنتج البحريني محمد الترك بالرد من خلال نشر صورة تجمعه بابنتيه ليلى روز وغزل،

من طليقته الفنانة دنيا بطمة.وكتب الترك تعليقاً على الصورة: “حرمتوني هالضحكة الله يحرم لكم العزيز عليكم”، في إشارة إلى طليقته وعائلتها. وأضاف: “حسبي الله ونعم الوكيل ووكّلت أمري لله أبي بناتي”.



من جهةٍ أخرى، ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مع ابنتها باللباس الأمازيغي على المسرح، ما فاجأ الجميع بهذه الخطوة التي قامت بها.

وقد فازت غزل الترك، ابنة الفنانة دنيا بطمة،

بلقب ”ميني ميس الحناء“، في مسابقة جرت في مدينة أكادير المغربية لاختيار ملكة جمال في فئة الأطفال، تزامنا مع احتفالات مختلف دول العالم بيوم المرأة الدولي.