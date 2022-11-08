لن تصدقوا من هو أول فنان مصري وعربي خضع لعملية تجميل.. هويته ستصدمك والمفاجأة بأنه أجرى العملية بدون بنج !!

يلجأ العديد من الفنانين إلى عمليات التجميل وهذه العمليات ليست وليدة الوقت الحالي، ولكن لجأ إليها نجوم الفن الجميل وكان على رأسهم الفنان الراحل يوسف وهبي، الذي خضع لعملية تجميل في أنفه.

وكان السبب في أن يفكر وهبي في هذه العملية، عندما أنتج فيلم «زينب» المأخوذ عن القصة الشهيرة للأديب محمد حسين هيكل، في ثلاثينيات القرن العشرين، ولم يُمثل فيه بسبب أنفه التي كانت كبيرة، وكان صديق الطفولة والصبا محمد كريم، هو مخرج الفيلم، ونصحه بإجراء عملية تجميل لأنفه، فسافر لألمانيا وأجرى العملية، ليكون أول مصري وعربي يجرى عملية تجميل.

وقد قال وهبي، عن هذه العملية في حديث إذاعي قديم له قائلًا: «إنه خضع لهذه العملية بدون بنج وذلك لارتفاع تكلفتها خاصة بعدما تخلى عنه والده بسبب اصراراه على دخول عالم الفن، ووصف هذه اللحظات بأنه شعر بألم فظيع ولكن حبه للفن هو من صبره على الألم».