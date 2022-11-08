لـن تصـدق أن هـذا مازال موجود في هذا الزمان.. فـي ليلة الدخلة مـا يفعله اصدقاء العريس مع العروسة في اوضة النوم سوف يجعل شعرك يشيب.!

للكثير من البلدان عادات وتقاليد غريبه تختلف من بلد الى اخرى ولكن بعض البلدان الافريقيه لها عادات وطقوس في ليله الدخله اغرب من الخيال وربما سوف تجعل شعرك ما تسمعه او انه موجود في هذا العالم الذي نعيش.

وتعتبر افريقيا وبالاخص في بعد البلدان النائيه التي ما زالت تمارس الطقوس وعادات غريبه للغايه ولا تعرف ما معنى او ماء الميزه او الفائده في هذه العادات فمثلا في دوله غينيا في افريقياان يقوموا اصدقاء العريس في ليلة الدخلة بفعل شيء غريب للغايه في غرفة نوم العروسين وهو ان يقطعوا احدى اصابعهم على مراه ومسمع من الناس ويقوم بتقديمه هديه لزوجته التي ياخذه العروس وتضعه معها في مكان امين

وتحتفظ به حتى لا يضيع الا ان يموت زوجها ولكن الاغرب من ذلك بعد موت زوجها تقوم العروسه بفعل شيء اقرب من الخيال وهو ان تقطع جميع اصابعها وتقوم بدفنها مع زوجها تخيل أن هذا يحدث.