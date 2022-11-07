لم يتحمل مافعلته في غيابه!! الملك تشارلز يطرد زوجته كاميلا من القصر والجمهور في صدمة.. لن تصدقوا ماذا فعلت؟!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد أن الملك تشارلز لم يعد يتحمل ماتفعله زوجته كاميلا كل يوم وقام بطردها، الأمر الذي صدم الجمهور، متسائلين عن صحته.

وافادت أخبار تؤكد أن الملك البريطاني الجديد تشارلز وزوجته كاميلا، لم يعودا على وفاقٍ تامّ على الإطلاق، فهما لا يعملان على الموجة نفسها.

في التفاصيل، روجت مواقع اعلامية مهتمة بأخبار المشاهير، أخباراً تفيد بطلاق وانتهاء علاقة الملك تشارلز بزوجته كاميلا باركر.

جاء ذلك بعد ازالتها صور الأميرة الراحلة ديانا زوجة الملك تشارلز الأولى من بين صور العائلة المالكة في قصر باكنغهام وسط لندن، وهو مالم يتحمله الملك الذي اعتبرها إهانة له.

وأيضًا، في ظل أزمة سياسية حادة في المملكة المتحدة بعد إستقالة رئيسة الحكومة ليز تراس بعد أقل من شهرين على تسلمها مهامها والتي إنعكست بالطبع على العائلة المالكة غادرت الملكة كاميلا القصر الملكي الى الهند مع بعض الأصدقاء للإستجمام حيث ستتبع نظاماً خاصاً للمحافظة على شبابها.