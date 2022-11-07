بعد خروجها من المستشفى.. تسريب التقرير الطبي للفنانة شيرين عبد الوهاب يفجر ضجة واسعة .. لن تصدق ما هي الامراض التي تعاني منها؟!

يبدو أن سلسلة المفاجآت في أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، لن تنتهي أو تتوقف بسهولة حتى بعد خروجها من المستشفى.

جاء ذلك بعد تسريب التقرير الطبي الخاص بالطبيب المتابع لحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي كشف أنها تعاني من حالة هياج عصبي، واضطراب نفسي حاد، بعد تعرضها للضرب على يد شقيقها، الذي أجبرها على دخول المستشفى دون إرادتها.

يذكر أن اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب تصدر، خلال الفترة الماضية، قائمة محرك البحث «جوجل»، بعد إعلان شقيقها «محمد» عن دخولها أحد المستشفيات، للعلاج النفسي، بسبب الإدمان.

وبعد خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب، من المستشفى مساء الخميس، بقرار من الطاقم الطبي، توقع البعض أن تعود سريعا إلى جمهورها.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب كشف عبر برنامجه “الحكاية” تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمعه بصديقته شيرين، بعد خروجها مباشرة من المستشفى.

وأكد على أن صوتها جيد وقوي، وحينما أجابته شعر بكونها في حال جيدة، وتشعر بحجم الحب والمودة إليها أثناء تواجدها في المستشفى.

شيرين أخبرت الإعلامي المصري أن صوتها دليل على أنها في حالة جيدة، وطلبت منه أن يخبر الجميع أنها في حالة جيدة، وأن يقوم بطمأنة جمهورها ومحبيها.

كما طالبته بتوجيه الشكر إلى كل من سأل عنها خلال غيابها، وكذلك أثنت على موقف الوسط الفني والغنائي خلال الأزمة، وكذلك على محاميها ياسر قنطوش بسبب مجهوداته.