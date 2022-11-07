بعد حملة التنمر عليها.. أول رد ناري غير متوقع من هيفاء وهبي على منتقدي ظهورها الأخير.. لن تصدق كيف اهانتهم بلا تردد

خرجت الفنانة هيفاء وهبي عن صمتها لترد على حملة التنمر التي وجهت اليها الأيام الماضية .

وعلقت على انتشار عدد من الصور لها بملامح غريبة، وجاء ذلك عبر حسابها الخاص على موقع " الانستقرام" .

وكتبت هيفاء عبر خاصية ستوري، بانستجرام: شو بتقدروا تعلموا اعملوا اكتر اوسخ من هيك بعد ما خلق واللي انتوا عاملينوا فيي وفي ملامحي، هو شبه نفسياتكم الوسخة، هيدا لون الحقد اللي فيكم مش ناقص غير تطلعولي انياب.

وتابعت: حملة تشويه فاشلة شارك فيها نساء كتار وكمان رجال منسونة اكتر وان كان بتعبر عن شي فهي تعبير عن انكم ولاد كلاب ما شفتوا بحياتكم نقطة احترام، من اول صور ولعب بخلقتي والباقي انتوا عارفينه.. وبالاخر بيجيك واحد عاهر بيقلك مين دي؟ هي دي حقيقتها!

واختتمت هيفاء كلامها: ديه يا دكر اللي انت وغيرك بيتاكلوا عيش لما تجيبوا سيرتها وللبقية تتمة.