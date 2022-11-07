شاكيرا قضت على بيكيه تماما والجمهور في صدمة وذهول .. لن تصدقوا ماذا فعلت به ؟!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العربية والغربية، بخبر اعتزال اللاعب جيرارد بيكيه، جاء ذلك بعد أن تركته حبيبته النجمة الكولومبية العالمية شاكيرا.

وبعد أن أعلن مدافع برشلونه الإسباني، جيرارد بيكيه، رسميا اعتزاله كرة القدم عن 35 عامًا، ربط الجمهور خبر اعتزاله بحبيبته السابقة، حيث أكدوا انها سبب انها مسيرته الكروية، والقضاء عليه تماما.

وكان قد أعلن اللاعب عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة : ”مباراة السبت (ضد ألميريا في الدوري) ستكون الاخيرة لي في كامب نو“، الجدير ذكره أن المباراة انتهت بفوز برشلونة على الميريا، بتواجد بيكيه على أرض الملعب.

وأضاف بيكيه في الفيديو الذي تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة: ”كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة“.

وتابع: ”لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريق بعد برشلونة .. عاجلاً أم آجلا سأعود“.

وتعرض بيكيه لمشاكل داخل وخارج الملعب خلال العام الجاري، إذ أعلن انفصاله عن شريكته الكولومبية شاكيرا، ومن ثم خروجه من التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني.