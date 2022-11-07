خلفت انا وإيمي بنت اسمها كنزي وانفصلنا.. تعليق ناري وصادم من حسن الرداد!! لـن تصدقوا مـا القصة.!

خرج الفنان حسن الرداد عن صمته خلال لقائه مع برنامج عرب وود ورد اخيرا على الأنباء التي تلاحقه وزوجته إيمي سمير غانم دائما بالانفصال.



و، قال حسن الرداد " أنا متعود على الإشاعات دي من زمان مرة يقولوا اتخانقنا ومرة يقولوا انفصلنا والكلام دا مش صحيح".وأضاف حسن الرداد" قالوا علينا خلفنا بنت اسمها كنزي وكل الإشاعات دي غلط".



ومؤخرا، فاجئت الفنانة إيمي سمير غانم زوجها الفنان حسن الرداد، أثناء العرض الخاص لفيلمه "تحت تهديد السلاح" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



ارتدت إيمي سمير غانم غطاء رأس وكمامة أخفت ملامح وجهها، ودخلت وسط الجمهور لالتقاط الصور مع حسن الرداد بعد عرض الفيلم، قبل أن يتعرف عليها ويحتضنها وقد بدا عليه التأثر من المفاجأة.



ونشر حسن الرداد فيديو للموقف وكتب معلقا: "أحلى مفاجأة فى الدنيا، كنت فى العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح فى جدة، وإيمى كانت فى دبى وراجعة مصر".

وتابع: " وفى وسط ما أنا بتصور مع الناس الجميلة، جت واحدة وسط الزحمة تتصور معايا ووشها كله متغطى، وطبعا عرفتها من عينيها على طول. جت تحضر العرض الخاص فى جدة و تعملى مفاجأة. أحبك للأبد".



يذكر أن فيلم "تحت تهديد السلاح" من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل وعباس أبو الحسن.