هذه الطفلة الجميلة هي فنانة شهيرة تزوجت من أشهر فنان في مصر والذي جعلها من الشخصيات النسائية المعروفة بشكل كبير!!.. هويتها ستدهشكم !!

من الشخصيات التي تمتلك شهرة كبيرة في مصر وكافة أنحاء الوطن العربي، نظراً لما تتمتع به من صوت غنائي عذب وشخصية جميلة.

إضافةً إلى زواجها من الفنان المصري الكبير تامر حسني الذي أكسبها شهرة واسعة وجعلها من الشخصيات النسائية المعروفة بشكلاً كبير في عالمنا العربي.

انها بسمة بوسيل وهي فنانة مغربية الأصل والجنسية، ولدت في مدينة القنيطرة بالعاشر من مايو عام 1991، وقد كانت بداية بسمة بوسيل الفنية عند مشاركتها في البرنامج الشهير ستار أكاديمي حيث كانت من أقوى المشاركين وأكثرهم شعبية،

فقد تمكنت من أن تشارك في برنامج ستار أكاديمي في جميع مواسمه، ولكن لم تتكل هذه المشاركات بالنجاح وذلك لأن بعد خروجها من البرنامج لم تطرح سوى أغنية واحدة إهداءً لجمهورها المغربي، وبعد ذلك أعلنت اعتزالها من الفن بسبب ارتباطها بالفنان والممثل الشهير تامر حسني.



تزوجت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل من الفنان الشهير تامر حسني عام 2012 بعد علاقة حب جمعتهم أثناء برنامج ستار أكاديمي، وفي عام 2013 رزقت بأول مولودة لهم وهي ابنتهم تاليا وفي عام 2015 أنجبا أمايا،

وفي عام 2018 رُزقا بابنهم الثالث آدم، وقد يعتبر تامر حسني من أشهر وأفضل فنانين العالم العربي حيث تمكن من تقديم أفضل الأعمال الغنائية ومازال يتربع على عرش النجومية للآن.

يتساءل جمهور المغربية بسمة بوسيل عن عمرها، حيث أن يبلغ عُمر بسمة بوسيل ثلاثين عام فهي من مواليد 1991، وقد تعتبر بسمة بوسيل من الفنانين الصاعدين بالعالم العربي وأكثرهم تحقيقاً للنجاح برغم أنها لم تُقدم أي أغنية إلا أنها ذات شهرة وشعبية واسعة في كافة أنحاء العالم العربي وخاصةً في دولة مصر العربية والمغرب المعربي.



وتمتلك شهرة كبيرة في العالم العربي فهي من أبرز مشاركين برنامج ستار أكاديمي وأكثرهم تحقيقاً للأصوات، حيث تمكنت من الوصول إلى النهائيات وكذلك تعتبر من أفضل المشاركين وأكثرهم شعبية في العالم،

والكثير يتساءل عن ما هي جنسية بسمة بوسيل، حيث أن بسمة بوسيل مغربية الجنسية فهي من مواليد مدينة القنطيرة الواقعة في المغرب العربي.



كما ذكرنا مسبقاً أن بسمة بوسيل مشهورة وبشكلاً كبير بسبب نشاطها الفني، ولكن بعد أن اعتزلت الغناء اتجهت نحو العمل كفاشونيستا ومصممة أزياء عبر منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تملك ملايين المتابعين من كافة أنحاء العالم العربي،

حيث وصل أعداد متابعين بسمة بوسل على تطبيق انستغرام خمسة مليون متابع.وبرغم أن بسمة بوسيل لم تتمكن من تحقيق طموحها بالفن إلا أنها في الكثير من الأحيان تقدم بعض الأغاني القصيرة عبر حسابتها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، ومازال صوتها الجميل يحوز على اعجاب الجمهور.