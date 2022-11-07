اللـي خلف مماتش .. شـاهدوا حفيد رشدي أباظة الشاب طلع أوسم من جده والمفاجأة الكبيرة في والده الممثل الشهير.!

اختار مشاهير الفن الجميل أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به.

ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، أدهم أحمد دياب حفيدة الدونجوان الراحل “رشدي أباظة” من ناحية الأم وإبن الفنان المصري الراحل “أحمد دياب”.

هذا الشاب الذي أشعل السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة وتداول روّاد مواقع التواصل مجموعة من الصور له استطاعت أن تحصد تفاعلاً كبيراً بين الجمهور،

الذين أكد بعضهم أن ذلك الشاب الوسيم يُعد “صورة طبق الأصل” من جده.وتزوج الفنان أحمد دياب من إبنة رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها،

لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها. وكان رشدي أباظة، قد احتفل بزفاف ابنته الوحيدة قسمت، على أحمد دياب، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأحيا الحفل وقتها الراقصتين نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وشاركهما أباظة بالرقص بالعصا.



وأنجب أحمد دياب وقسمت أباظة نجلهما الوحيد “أدهم” عام 1980، الذي يعيش حالياً فى الولايات المتحدة الأمريكية ومتزوج ولديه فتاة تدعي “مايا”، ويشبه إلى حد كبير جده الراحل رشدى أباظة.

وذلك بحسب ما قالته والدته قسمت في تصريح سابق حيث قالت: “ابني أدهم نسخة من والدي”، موضحة أن والدها حرص على تقبيل قدم نجلها “أدهم” في ليلة وفاته، الذي كان يبلغ وقتها مع العمر 3 أشهر فقط.



يُشار إلي أن والده الفنان أحمد دياب رحل عن عالمنا يوم 15 إبريل من هذا العام، عن عمر ناهز 75 عاماً، وتميز الفنان أحمد دياب بتقديم شخصية رجل الأعمال فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية،

حيث شارك فى مسلسلات “أين قلبى” مع يسرا، “حجر جهنم”، و”سلسال الدم 4 و5″ و”حق مشروع” و”الجماعة 2″ بشخصية حيدر باشا، و”أنا شهيرة أنا الخائن”و”عفاريت عدلى علام” و”أستاذ ورئيس قسم” مع الزعيم عادل إمام.