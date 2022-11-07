واقعة شنيعة يشيب لها الراس.. انتهاك عرض طالبة مصرية صغيرة السن تنتهي بجريمة مروعة تقشعر لها الأبدان!

هزّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جريمة بشعة أقدم على ارتكابها شاب ثلاثيني حيث على طعن صاحب ورشة بسلاح أبيض مما أدى إلى مصرعه فى مشاجرة بينهما

بسبب قيام المتهم بمعاكسة ابنة المجنى عليه. وفي التفاصيل التي أوردها موقع صدى البلد المصري فقد تلقت الاجهزة الامنية اخطارا بوصول جثة شخص أربعيني به طعنة نافذة بالصدر الى احدى المستشفيات.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص في مشاجرة علي يد شاب بطعنة نافذة بالصدر بسلاح ابيض مطواه ، وبسؤال شهود العيان تبين قيام المتهم بمعاكسة ابنة المجنى عليه أثناء عودتها من المدرسة،

وأثناء معاتبة والدها المجنى عليه للمتهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض مطواة بمنطقة الصدر مما أدى إلى مصرعه فى الحال .

وتمكنت الشرطة المصرية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.