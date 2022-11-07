المهر نصف مليون دولار!! هل ليلى علوي تطلّق العنوسة بزفاف عالمي بعمر الـ 60 عام.. لن تتخيل هويّة العريس!

تناقلت عدة صفحات على مواقع التواصل خبر زواج الفنانة ليلى علوي من رجل أعمال مصري بمهر بلغ نصف مليون دولار، الأمر الذي فاجأ الجمهور.



الخبر نفاه مصدر مقرب من النجمة الشهيرة مؤكدا أنها شائعات مغرضة وطالب الجميع بالتوقف عن تداول هذه الشائعة.



وأكد أن النجمة الشهيرة لاتفكر في هذا الموضوع اطلاقاً انفصالها عن زوجها الراحل رجل الأعمال منصور الجمال، عام 2015.



وتبلغ ليلى علوي من العمر 60 عاما وقد تزوجت في عام 2007 من رجل الأعمال منصور الجمال وهو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، ولم يسفر الزواج عن أي إنجاب.



وكان آخر أعمال ليلى علوي مسلسل "منوّرة بأهلها" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما، وبطولة، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، وآخرين.