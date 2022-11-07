بعد الصورة المتداولة.. أول تعليق من الدكتور أشرف والد الفنّانة ياسمين صبري على عودة ابنته لرجل الأعمال أبو هشيمة!! ما قاله كشف المستور !

بعد الصورة المتداولة والتي اعتبرت إشارة لعودة ابنته ياسمين صبري لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث ظهر الثنائي داخل أحد المطاعم، علق الدكتور أشرف صبري والد الفنانة

ياسمين صبري على الموضوع وقال والد ياسمين صبري، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" إنه يرفض الحديث عن أمر عودة ابنته لرجل الأعمال أبو هشيمة،

موضحًا “معنديش أي حاجة أقولها ومش بحب أتكلم في الأمور اللي تخص العيلة”، وكونه لم ينفي الأمر فقد أكد بذلك كل الشكوك بشأن عودة الثنائي.

وتصدرت قصة عودة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري لبعضهم مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورة للفنانة ياسمين صبري رفقة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأثيرت التكهنات حول عودتهما مرة أخرى بعد انفصال دام لأشهر طويلة.

وانتشرت هذه الصورة على السوشيال ميديا بسرعة البرق دون معرفة تاريخها الأصلي، ولم ينف أي أحد من الطرفين حقيقة الصورة أو يؤكدها مما جعل الجمهور في حيرة كبيرة بعد انتشارها.