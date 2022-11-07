مفيش أسهل من قلة الأدب.. ياسمين عز تهاجم هذه الفنانة بشراسة شديدة ..لن تتوقعوا هويتها والمفاجأة في السبب!!

بعدما ردت بشكل حاد على الفنانة الشابة مايان السيد، على الهواء مباشرًة، دون ذكر اسمها، أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها ممثلة مبتدئة ولا تملك تاريخا فنيا، وفورًا ربط الجمهور تصريحاتها بمايان.

وبدأت الأزمة عندما وجه أحد الصحافيين سؤالًا لمايان عن رأيها في ياسمين عز، لترد قائلة: "مش عايزة أتكلم عن ياسمين عشان مساعدش إنها تتشهر".

وردت ياسمين على تصريح السيد، حيث قالت في مقدمة برنامجها "كلام الناس": أنا بختار أرد بالأدب مع إن مفيش أسهل من قلة الأدب، لما تكوني لسه ممثلة مبتدئة وبيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص متخوضيش معارك ومتخلقيش لنفسك أعداء ومش ذنبي إن الصحفي ملاقاش حاجة يسألك عنها وسألك عني".

وأضافت ياسمين: "اشتغلي واصنعي تاريخ يخلي الصحافة تسألك عنك، إنتي ممثلة ظريفة، وأحمدي ربنا إنه وقعك فيا لأن المرة الجاية ممكن تقعي مع حد يستلمك ليل نهار".