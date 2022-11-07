بعد هيفاء وهبي.. تغير وجه مي عز الدين يهز الوسط الفني!! صورة صدمت الجمهور !!

تصدرت الفنانة المصرية مي عز الدين محركات البحث على موقع "جوجل"، بعد تعاقدها على تقديم البطولة النسائية أمام الفنان أمير كرارة، ضمن أحداث مسلسل "سوق الكانتو"، ومن المقرر أن تحدد الشركة المنتجة موعد بدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

"سوق الكانتو" الذي يشارك في السباق الرمضاني المقبل لعام 2023، أول تعاون بين مي عز الدين وأمير كرارة، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ومؤخراً صدم الجمهور بعد إعادة حسابات فنية تداول صورة لها ظهرت فيها بدون مكياج وأظهرت تشوه كبير في ملامحها وفقدان كبير في وزنها أقلق الجمهور عليها ودفع الكثيرين للقول بأنها أصبحت هيكل عظمي.

وبدت علامات التجاعيد والنمش الكثير واضحة على ملامح النجمة مي عز الدين التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الثاني والأربعين.

ولاحظ الجمهور وفقا لتعليقاتهم على الصورة أن وجه مي عز الدين صار أكبر عمراً بشكل ملحوظ، ولم يعد نضراً وحيوياً كما اعتاد المتابعون.

كان آخر عمل قدمته الفنانة مي عز الدين هو مسلسل "جزيرة غمام" خلال الموسم الرمضاني الماضي، بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا