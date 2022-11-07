بدون خجل.. مـراهقة سعودية تعترف على الهواء أنها تقوم بعمل صادم مع حبيبها الوسيم وتطلب من الشيخ أن يدعو له.. لـن تصـدق كيف رد عليها !! (فيديو)

طلبت فتاة سعودية من أحد مشايخ في أحد البرامج الدينية أن يوجه نصائح للشاب الذي تحبه بجنون وهو لا يبادلها نفس الحب حسب قولها.

وأتصلت الفتاة على البرنامج الديني الذي يبث على إحدى القنوات الفضائية، وأعترفت على الهواء بدون خجل أنها متعلقة بأحد الشباب وتحبه بطريقة جنونية.

ورغم أن الشيخ تفاجئ من جراءة الفتاة المراهقة، إلا أنه فاجأها هو الأخر عندما وجه نصيحة للشاب وقال له لا تتزوج من هذه الفتاة، واصفا اياها بالخبيثة، مستدلا بذلك بقول الله تعالى:

«الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ». وقول الرسول صلى الله عليه وسلّم:«كل أمتي معافى إلا المجاهرين».



وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع رد الشيخ بشكل واسع، وعبر الكثير منهم عن احترامهم واعجابهم برده الواضح والصريح ونصيحته التي يجب أن يسمعها كل شاب وفتاة حتى لا يقعوا بالحرام تحت ذريعة الحب.