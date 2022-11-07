أصبحت تعيش في الشارع وتفترش الرصيف!! إفلاس بطلة الحاج متولي يصدم الجمهور!! صورتها اليوم أبكت الجميع عليها!

نجوم ولكن مفلسون ... لسان حال عدد من مشاهير الفن في الوطن العربي الذين عانوا أزمات مالية عنيفة هددت حياتهم، رغم شهرتهم الكبيرة.



وقد تنقلب الأيام وتتبدل الأحوال ومن كان غنياً قد يصبح معدماً ومن كان نجماً قد يجد نفسه بين عشية وضحاها يعيش في الشارع.

هذا ما حدث لإحدى نجمات مسبلسل الحاج متولي، فبعد ان اختفت مروة محمد عن الساحة الفنية، ذهبت لتعيش مشردة داخل عشة بإحدى حدائق البرتقال، فى مكان لا يسكنه سوى الأفاعي والثعابين والكلاب.



وهي تعاني من خلل نفسي أصابها بعد أن تخلى عنها الجمي أولهم حب عمرها الذي رفض أهله زواجهما بسبب عملها كومبارس، ثم وفاة والديها لتجد نفسها وحيدة في مسقط رأسها في جزيرة نكلا العنب التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة.



ظهرت مروة محمد وهي جالسة في أحد الشوارع في حدائق البرتقال، وتعاني من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنوات بعد رحيل والديها، وصدمتها في حب عمرها



فبعدما كانت الفنانة مروة محمد، تتمتع بالحيوية والمرح بينما ظهرت في مسلسل عائلة الحاج متولي، اختفت عن الأنظار لسنوات طويلة، ليسبب ظهورها المفاجئ صدمة لجمهور الأعمال الدرامية المصرية،

متعجبين من الحال الذي وصلت اليه وظهرت عليه في الصور!!!.اختفت الفنانة مروة محمد، عن الساحة الفنية بعد تقديمها أحد الأدوار البسيطة في مسلسل عائلة الحاج متولي،

فترة طويلة عن الأنظار، إلى أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق لها صور لها، تظرها في حالة يُرثى لها، مشردة وحيدة.



ظهرت مروة محمد وهي جالسة في أحد الشوارع في حدائق البرتقال، وتعاني من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنوات بعد رحيل والديها، وصدمتها في حب عمرها.



مسلسل عائلة الحاجة متولي، واحد من أشهر المسلسلات المصرية للنجم الراحل، نور الشريف، التي ناقشت موضوع العلاقات الزوجية وتعدد الزوجات.

اختفت الفنانة مروة محمد، عن الساحة الفنية بعد تقديمها أحد الأدوار البسيطة في مسلسل عائلة الحاج متولي، فترة طويلة عن الأنظار، إلى أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق لها صور لها، تظرها في حالة يُرثى لها، مشردة وحيدة.



ظهرت مروة محمد وهي جالسة في أحد الشوارع في حدائق البرتقال، وتعاني من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنوات بعد رحيل والديها، وصدمتها في حب عمرها.



مسلسل عائلة الحاجة متولي، واحد من أشهر المسلسلات المصرية للنجم الراحل، نور الشريف، التي ناقشت موضوع العلاقات الزوجية وتعدد الزوجات.