صور نادرة لوالدة أحمد حلمي وشقيقته الفاتنة تجتاح مواقع التواصل!!.. لن تتخيلوا حسنهن! أجمل من منى زكي بمليون مرة! صور

يحرص الفنان المصري أحمد حلمي على إبعاد حياته الشخصية عن أعين الصحافة والإعلام، إلا أنه فاجأ جمهوره بنشره صورة جمعته بوالدته، وصورة أخرى جمعته بشقيقته.

شقيقة الفنان المصري والتي ظهرت في إحدى الصور مع حلمي، وظهرت في صورة أخرى مع والدتها وشقيقيها "أحمد وخالد"، وبدت مرتدية الحجاب، كما بدت شديدة الشبه به، وقد كشفت الصور عن العلاقة القوية التي تربطها بشقيقها أحمد.

وكان أحمد حلمي قد نشر من قبل صورة تجمعه بشقيقه الأكبر خالد، وعلق على الصورة قائلًا: «أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا في النظارة... أحلى حاجه أن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ.. بيكون صاحب كمان.. ياسلاااام .. يا ما خلاني أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا .. الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالوده».

كما نشر صورة جمعته بوالدته احتفالا بعيد الأم، وقال: " كل سنة وأنتي طيبة يا أمي، لو كان بإيدي أرجع الزمن تاني كنت رجعته علشان استمتع بتربيتك ليا من أول وجديد".

وأحمد حلمي متزوج من النجمة منى زكي، ولديه منها ثلاثة أبناء هم: "لي لي"، و"سليم"، و"يونس".