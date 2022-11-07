وصال المغربية تكشف تفاصيل الليلة الساخنة التي جمعتها بمحمد الترك.. كان عايز حاجة تانية والمفاجأة بالشخص الثالث التي تواجد معهما في الشقة!!

بعد أن وصفتها الصحافة المغربية بعشيقة محمد الترك، خرجت الفتاة المغربية التي تدعى وصال عن صمتها وردت على ادعاءات الفنانة دنيا بطمة واتهاماتها لها بالخيانة.

وفي بث مباشر عبر حسابها على Instagram، قالت وصال: "عندما ذهب كل واحد يدافع عن نفسه قررت أن أخرج بهذا البث المباشر لأروي القصة من جهتي كما سمعها الناس من جهة الترك وجهة بطمة"

ومؤخرا، قرر محمد الترك العودة لمنزله في البحرين حيث يتواجد أبنائه من منى السابر.

وعبر حسابه على Instagram، نشر الترك مقطع فيديو يوثق من خلاله عودته للمنزل واستقبال أبنائه له بالدموع وركوعه أمام والدته طلبا للعفو منها.

وفي الفيديو يظهر محمد الترك وهو يستعرض غرفة نوم دنيا بطمة في المنزل على أنغام أغنية "بعز نفسي" لحسين الجسمي وقال الترك " غرفتنا تركناها قبل 3 سنوات هارجعها أحسن من الأول".

دنيا بطمة‎ ومحمد الترك في جلسة تصوير واستعرض الترك سرير بطمة وعطورها الخاصة ومقتنياتها، وتحسس الصور برفق.

وبالأمس، خرجت الفتاة المغربية التي اتهمت بالخيانة مع محمد الترك عن صمتها وردت على ادعاءات الفنانة دنيا بطمة واتهاماتها لها بالخيانة.

وعبر خاصية القصص المصورة كشفت وصال علاقتها بمحمد الترك مشيرة إلى أن علاقتهما مقتصرة على العمل لا أكثر ولا أقل نافية مزاعم الخيانة وأنها تعتبره أكثر من صديق.

وأضافت وصال أن هناك مشاكل بين دنيا بطمة وزوجها محمد الترك في الأساس وأنها اتخذتها وسيلة للانتقام منه فلا وجود لمزاعم الخيانة والسرقة كما تدعي بطمة وأن القانون لا يحمي المغفلين.

ووجهت وصال رسالة تحذير لدنيا بطمة وأنها تتلاعب بالنار باتهامها بتهم باطلة، وأضافت "أنا لست من من مستوى الأشخاص الذين يتشاجرون على انستجرام وأنا لا أحاول كسب تعاطف الرأي العام ودليل برائتي بالمحكمة، لن أسامحك على هذا التشهير.. مشكلتك مع طليقك وأنا لست طعم لكي".

من ناحية أخرى، رد المنتج البحريني محمد الترك على اتهامات زوجته دنيا بطمة بالخيانة مع فتاة في منزلها وإهدائها عطرها وخلخالها الذهبي.

وفي بث مباشر عبر حسابه على Instagram، قرر محمد الترك أن أفضل رد على دنيا بطمة هو إعادة تمثيل المشهد الذي اعتبرته خيانة لها وقال محمد الترك أنه كان يجلس برفقة هذه الفتاة في المنزل ولكنه كان عشاء عمل مؤكدا أنه كان يجلس بعيدا عنها وأن الشخص الذي أبلغها خدعها بقصة الخيانة.

وأشار الترك أنه لا وجود للخمور كما أدعى هذا الشخص واستعرض عطرها وخلخالها مؤكدا أنه لم يعطيهما للفتاة وأدبى اندهاشه من تصديق بطمة لرواية هذا الشخص الذي استأمنه على منزله منذ 15 يوما مضت.

ووصف محمد الترك زوجته دنيا بطمة بالمسكينة التي تعرضت للخداع هي وعائلتها مضيفا " أنا معملتش حاجة غلط بس قذارة مخك اللي صورتلك اني بخونك".

وكانت دنيا بطمة قد خرجت عن صمتها وتحدثت عن أزمتها وأسباب طلبها الطلاق.

وفي بث مباشر عبر حسابها على Instagram، قالت دنيا بطمة إنها كانت تتعرض للعنف الجسدي على يد زوجها الذي وصفته بأنه كان سببا كافيا لطلب الطلاق.

وأضافت دنيا بطمة باكية أن محمد الترك كان يشرب الخمر ويحرض على الدعارة حيث تواجد برفقة فتاة في منزله بغيابها، واتهمته أيضا بالسرقة بعد أن أهدى الفتاة عطرها الخاص وخلخالها الذهبي.