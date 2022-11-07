المعتزلة شمس البارودي تتلقى 20 مليون لتنفيذ هذا الطلب وزوجها يكشف المستور ويعترف بدون ذرة خجل عن مشاهد ساخنة !

تعتبر الفنانة المعتزلة والمحجبة شمس البارودي من اجمل الممثلات - ليس فقط في مصر - بل على مستوى الوطن العربي .

واعتزلت شمس في وقت مبكر وارتدت الحجاب واعتقد البعض انها فعلت ذلك للحصول على مزيد من الشهرة ، لكنها اكدت للجميع انها لن تعود للفن

لأنه لا يقدم مايفيد الفرد والعائلة ، بل ان غالبية الافلام تثير الغرائز وتهيج الشباب وتسبب في تدمير العائلة وتدمير الاخلاق بشكل عام .

ورغم ان شمس شاركت في افلام مصرية ساخنة قبل اعتزالها ، الا ان زوجها حسن يوسف دافع عنها بضراوة ووصفها بانها انسانة رائعة ومتميزة .

واثار الفنان حسن يوسف، جدلا واسعا الايام الماضية ، بعد تصريحاته مع موقع سكاي نيوز بالعربية، والتي كشف فيها عن العديد من الأسرار لأول مرة.

وقال يوسف، إنه لم يشعر بالغيرة من بعض المشاهد التي قدمتها زوجته الفنانة شمس البارودي، في شبابها وأفلامها القديمة.

وأشار حسن يوسف، إلى أن زوجته لم تفعل أي شيء مثلها مثل أي فنانة، مشيرا إلى أنه يحب مشاهدة أعمالها ويتناقشان حولها.

وكشف يوسف، أن زوجته شمس البارودي، تلقت عرضا بـ20 مليون جنيه، للظهور في برنامج تليفزيوني والحديث عن مسيرتها الفنية وذكرياتها، لكنها رفضت.