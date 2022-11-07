اقتـرب قيام الساعة في الامارات.. شابة حسناء اماراتية خدعها شاب وأنتزع منها أغلى ما تملك فانتقمت منه بطريقة مرعبة لا تخطر على البال!

قضت محكمة إماراتية بإلزام شاب بدفع مبلغ قدره 540,260 درهماً إضافة إلى تعويض بمبلغ 40,000 درهم لفتاة كان قد وعدها بالزواج لكنه ارتبط بأخرى، وفقا لـ البيان .

وفي التفاصيل، أقامت الفتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شاب وفتاة بأن يؤديا لها على سبيل التضامن والتكافل مبلغاً وقدره 848 ألفاً و222 درهماً مع الفائدة

التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامهما بالتضامن والتكافل بتعويضها بمبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.

وقالت إنه كانت تربطها علاقة صداقة مع المشكو عليه الأول، والذي أوهمها برغبته في الارتباط بها، وأقنعها أن تقرضه بعض الأموال لتجهيز منزل الزوجية،

وعليه قامت الشاكية وعلى مدى 6 سنوات بتحويل مبالغ على سبيل القرض للمشكو عليه، وبلغت إجمالي قيمة الحوالات المصرفية عن طريق الصرافة مبلغ 98,160 درهماً، كما بلغت إجمالي التحويلات البنكية من حسابها البنكي إلى حساب المشكو عليه مبلغ 82,100 درهم.

وأشارت إلى أن المشكو عليه قام بالتحايل عليها بعد أن أوهمها بقدرته على بيع السيارة المملوكة لها نوع مرسيدس والتي يبلغ سعرها 652,962 درهماً.

وكشفت التحقيقات قيام المشكو عليه ببيع السيارة بمبلغ 359,000 درهم، وعدم قيامه بتسليم المبلغ للشاكية، فقررت المحكمة إلزامه بدفع التعويض سالف الذكر ورفض الدعوى في مواجهة المشكو عليها الثانية والتي ارتبط بها.