إطلالة مفزعة ومخيفه للفنانة إلهام شاهين بعمر الـ 60.. شاهدوا كيف أصبحت اليوم بعد غدر الزمن!

صدمت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين جمهورها ومحبيها بتغير ملامحها بشكل كبير وتأثير عوامل الزمن على وجهها في أحدث ظهور لها.

وبدت ملامح التقدم في السن على الفنانة إلهام شاهين حيث أظهرت عدسات المصورين تجاعيد وجهها بوضوح.

ورأى الجمهور أن هذا حال الكثير من النجمات بالرغم من اهتمامهن الزائد بالعناية ببشرتهن، واللجوء إلى عمليات التجميل، إلا أن كل هذا لن يمنع ظهور التجاعيد والشوائب مع التقدم في العمر.

وتبلغ إلهام شاهين من العمر 60 عامًا، حيث أنها من مواليد 3 يناير 1960، حسب ما ذكرت الفنانة الشيهرة في أكثر من لقاء تلفزيوني.

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين على شاشة السينما كان فيلم «حظر تجوال» الذي حصد 12 جائزة من مهرجان «جمعية الفيلم»، ومن إخراج أمير رمسيس.