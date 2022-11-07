(اتفقنا نروح انا وياه الشقة) .. حبيبة محمد الترك تفاجئ الجميع مجدداً وتكشف ما حدث في هذا المكان .. و دنيا بطمة مصدومة للغاية..!

مجدداً، صدمت الفتاة المغربية وصال والتي وصفها الجمهور أنها عشيقة محمد الترك الجميع، حيث قامت بالرد على ادعاءات الفنانة دنيا بطمة، لتترك الأخيرة مصدومة.

وعبر حسابها على Instagram وفي بي مباشر، قالت وصال: "عندما ذهب كل واحد يدافع عن نفسه قررت أن أخرج بهذا البث المباشر لأروي القصة من جهتي كما سمعها الناس من جهة الترك وجهة بطمة"

وأكدت أنها لم تكن تعرف محمد الترك أو دنيا بطمة، لافتة إلى أن المنتج البحريني بدأ الحديث معها بعد لقائهما صدفة في أحد المقاهي مضيفة "أنا فقط أتيت لأقول الحقيقة، هو من بدأ الحديث معي وقرب مني ليجلس بجانبي وأخذ يحدثني عن حياته".

ولفتت إلى أنه أخبرته بأنها تعمل عارضة أزياء، وأخبرها بإمكانية العمل معاً وأن لديه شركة إنتاج وزوج مغنية ثم أعطى لها رقم هاتفه.

أما عن لقائهما في المنزل قالت وصال "اتفقنا أن نلتقي في منزله لأنه كان يخشى أن يتم التقاط صورة لنا في مكان عام ويبدأ الحديث في الصحافة مشيرة إلى أنها وافقت على الأمر بسبب وجود شخص ثالث وهو المصور، وهو ما منحها بعض الطمأنينة.

وأوضحت أن المصور داخل منزل محمد الترك كان يتظاهر بالحديث في الهاتف لكنه كان يقوم بتصويرهما معاً، مضيفة "الترك طلع أناني من الطراز الرفيع، لم يكن ينوي العمل بل كان يريد شيئاً آخر، أنكر كل شيء، وهو من أعطاني الخلخال الذي تحدثت عنه دنيا بطمة".

ومؤخرا، قرر محمد الترك العودة لمنزله في البحرين حيث يتواجد أبنائه من منى السابر.